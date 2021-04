Rinnovo contratto, Brunetta firma atto di indirizzo: aumento stipendi scuola entro fine 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha firmato l'atto di indirizzo per il Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali. Nei prossimi giorni l'Aran potrà quindi convocare le organizzazioni sindacali per l’avvio delle trattative. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, hato l'diper ildelcollettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali. Nei prossimi giorni l'Aran potrà quindi convocare le organizzazioni sindacali per l’avvio delle trattative. L'articolo .

Advertising

TgLa7 : Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a #rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna… - acmilanyouth : Rinnovo di contratto per Giacomo Olzer del #MilanPrimavera: l'attaccante classe 2001 rimarrà in rossonero fino al 2… - capuanogio : ?? Il tema principale del blitz a Torino di #Raiola è stato #Donnarumma con la #Juventus pronta a prenderlo se non… - MircoCeotto : RT @fisascat: #Farmacie #Covid19 In prima linea dalla prima ora dell’emergenza i 30mila farmacisti dipendenti sono chiamati ad un ruolo di… - CislNazionale : RT @fisascat: #Farmacie #Covid19 In prima linea dalla prima ora dell’emergenza i 30mila farmacisti dipendenti sono chiamati ad un ruolo di… -