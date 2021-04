Riaprono negozi, parrucchieri, barbieri e centri estetici, i commercianti: “meno 50% di fatturato” (Di lunedì 19 aprile 2021) La Campania si tinge di Arancione dopo sei settimane di classificazione Rossa. Si allentano le restrizioni, negozi, parrucchieri, barbieri e centri estetici alzano nuovamente le saracinesche. Una zona rossa molto lunga, la più lunga d’Italia e attività per tanto tempo bloccate. Uno stallo che ha influito non poco sugli affari. Questa è Giugliano e nei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 aprile 2021) La Campania si tinge di Arancione dopo sei settimane di classificazione Rossa. Si allentano le restrizioni,alzano nuovamente le saracinesche. Una zona rossa molto lunga, la più lunga d’Italia e attività per tanto tempo bloccate. Uno stallo che ha influito non poco sugli affari. Questa è Giugliano e nei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Regno Unito verso l'immunità di gregge: somministrati 40 milioni di vaccini | Riaprono pub e negozi… - cronista73 : Covid, la Campania da oggi è arancione: riaprono tutti i negozi e i mercati - fabturco : La #Slovacchia da oggi allenta le restrizioni anti #COVID19: riaprono hotel, negozi e piste da sci. Non saranno acc… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Da oggi la Campania passa in zona arancione. Riaprono i negozi di beni non essenziali e, soprattutto, molti studenti tornano in… - Tg3web : Da oggi la Campania passa in zona arancione. Riaprono i negozi di beni non essenziali e, soprattutto, molti student… -