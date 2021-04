Riaperture | domani le linee guida ed il Pass La Meloni incontra Draghi | “Ecco le nostre richieste”

(Di lunedì 19 aprile 2021)ci dunque in imminenza delle attese anzi, ‘agognate’, che torneranno a dare nuova linfa – si spera – a tutte quelle attività produttive, ‘sopravvissute’ alla piaga delle restrizioni. Dal 26 aprile tra le novità che caratterizzano questa ‘parvenza’ di ritorno alla normalità, ha suscitato clamore – ed anche perplessità – la novità costituita dall’istituzione del cosiddetto ‘vaccinale’, una sorta di ‘lasciaare’, sia per poterci recare nelle altre regioni, che per accedere ad eventi sportivi o culturali. Così, alle 17, gli esperti del Cti si riuniranno intorno ad un tavolo per lavorare sia sul ‘’, che sullesuggerite dalle Regioni. La: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: domani nuovo incontro governo-Regioni sulle riaperture. Rezza: 'Se l'epidemia riparte pronti a intervenire s… - LegaSalvini : #SALVINI: 'RIAPRIRE GIÀ DOMANI DOVE SI PUÒ' - LegaSalvini : #SALVINI VUOLE RIAPRIRE 'DOVE LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO' - FumagalliCe : Ci vediamo domani#20aprile su #agorarai per parlare di #imprese #riaperture #recovery - RosannaVaroli : Riaperture, in settimana il nuovo decreto. Draghi domani incontrerà la Regioni sulla scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture domani

Italia Oggi

l'Agenzia europea del farmaco (Ema) deciderà se sbloccare - come è molto probabile - Johnson&... In vista delledel 26 aprile diversi esperti ricordano che la situazione negli ospedali ...Il premier vuole il ritorno in presenza dal 26 aprile: "Non si torna indietro". E tra le ipotesi spunta anche quella delle classi outdoor.il confronto sul puntoscuole: dubbi delle Regioni sul ritorno in aula in presenza, a partire dal prossimo 26 aprile.la questione sarà al centro di un confronto con il ...Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Dubbi delle Regioni sul ritorno in aula in presenza, a partire dal prossimo 26 aprile. Domani la questione sarà al centro ...Eccoci dunque in imminenza delle attese anzi, ‘agognate’ riaperture, che torneranno a dare nuova linfa – si spera – a tutte quelle attività produttive, ‘sopravvissute’ alla piaga delle restrizioni. Da ...