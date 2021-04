Riaperture dal 26 aprile | cosa si potrà fare e cosa no Nuove regole in arrivo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 26torna la zona gialla nel sistema “a colori”.inper le tantissime attività bloccate per contenere i contagi: il Governo Draghi dovrebbe licenziare nel corso di questa settimana un provvedimento sull’alleggerimento delle restrizioni anti-contagio.dal 26: nuovo decreto ina partire dal 262021: ad annunciarlo è stato lo stesso Presidente del Consiglio in una conferenza stampa tenutasi nella giornata di venerdì scorso anticipando il licenziamento di un nuovo provvedimento sulla gestione dell’epidemia nel giro di qualche giorno. La ripartenza riguarderà innanzitutto le attività all’aperto dove il rischio di contagio “è basso” ha sottolineato Draghi. Sarà ...

...tecnico scientifico e l'incontro con le regioni a definire il decreto legge che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare tra mercoledì e giovedì Il timing delleche cominceranno26 ......per le, in modo tale da riuscire a dare sollievo ai settori fortemente penalizzati dai lockdown dopo le dure proteste delle scorse settimane. Focus su trimestrali USA Giornata scarna...RISTORANTI E BAR - In zona gialla, dal 26 aprile a tutto il mese di maggio, sarà possibile pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all'aperto. Musei aperti in zona gialla TEATRI, ...Il 26 aprile si comincerà a riaprire, ma ci sono tante contraddizioni. Troppa discriminazione fra bar e ristoranti con dehors e senza. Allo stadio si, ma perchè ai matrimoni no?