Riaperture | Crisanti | “Quanti morti siamo disposti a tollerare?”

"I numeri non giustificano le decisioni del Governo" sulle Riaperture dal 26 febbraio. "Quanti morti di Covid-19 siamo disposti a tollerare?". Torna a esprimere le sue perplessità sull'allentamento delle misure anti-contagio il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, ospite di 'The Breakfast Club' su Radio Capital. "Vorrei capire cosa è stato calcolato e ragionato. L'Inghilterra – spiega l'esperto – è arrivata a queste scelte con 15 morti al giorno, 2mila casi e il 70% della popolazione vaccinata. Vorrei capire cosa è stato calcolato e ragionato". Secondo Crisanti "siamo governati da persone che non hanno gli strumenti conoscitivi giusti. Quanto al Cts, ..."

