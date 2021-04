Riapertura scuole, Rusconi (ANP Lazio): “Tutto è rimasto senza risposta. Solo scaricabarile verso i dirigenti scolastici” (Di lunedì 19 aprile 2021) "La Riapertura delle scuole del prossimo 26 aprile prevista dal governo con la presenza al 100% degli studenti delle superiori più che un atto di fiducia verso la ripresa ci sembra un ulteriore scaricabarile degli amministratori verso i dirigenti scolastici". E' quanto dichiara Mario Rusconi, presidente ANP-Lazio, all'ANSA L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) "Ladelledel prossimo 26 aprile prevista dal governo con la preal 100% degli studenti delle superiori più che un atto di fiduciala ripresa ci sembra un ulterioredegli amministratori". E' quanto dichiara Mario, presidente ANP-, all'ANSA L'articolo .

