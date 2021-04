Riapertura scuole, Fioramonti: “Sanificazione dell’aria nelle aule e scuole all’aperto” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 26 aprile, giorno delle riaperture, è alle porte ma sul capitolo scuola e sulle modalità di rientro al 100% in sicurezza parecchi sono i nodi da sciogliere. Tra le incognite, i trasporti e, come segnalato dai presidi, il sovraffollamento degli istituti e l'impossibilità in molte classi di mantenere il distanziamento. Nulla è cambiato rispetto a prima? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 26 aprile, giorno delle riaperture, è alle porte ma sul capitolo scuola e sulle modalità di rientro al 100% in sicurezza parecchi sono i nodi da sciogliere. Tra le incognite, i trasporti e, come segnalato dai presidi, il sovraffollamento degli istituti e l'impossibilità in molte classi di mantenere il distanziamento. Nulla è cambiato rispetto a prima? L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Scuole, confermate riaperture il 26 aprile ma i sindacati rimangono critici su sicurezza ...la scelta della politica ad un mese dalla fine dell'anno scolastico di rischiare la riapertura in ... afferma Pacifico, aggiungendo "se ieri si prescriveva la didattica al 50% perché le scuole non hanno ...

Presidi Lazio, riapertura 26 aprile è solo scaricabarile "La riapertura delle scuole del prossimo 26 aprile prevista dal governo con la presenza al 100% degli studenti delle superiori più che un atto di fiducia verso la ripresa ci sembra un ulteriore ...

