Riapertura scuole, dubbi Regioni ma Draghi tira dritto (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – Riaperture scuole: dubbi delle Regioni sul ritorno in aula in presenza, a partire dal prossimo 26 aprile. Domani la questione sarà al centro di un confronto con il governo, alle 17, come chiesto dal neo presidente del fronte dei governatori, Massimiliano Fedriga. L’esecutivo, sul ritorno in classe, sembra convinto a non arretrare, a non concedersi cedimenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – Riaperturedellesul ritorno in aula in presenza, a partire dal prossimo 26 aprile. Domani la questione sarà al centro di un confronto con il governo, alle 17, come chiesto dal neo presidente del fronte dei governatori, Massimiliano Fedriga. L’esecutivo, sul ritorno in classe, sembra convinto a non arretrare, a non concedersi cedimenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Azione_it : Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la… - repubblica : Presidi e sindacati preoccupati per la totale riapertura delle scuole: 'Troppo rischioso, niente interventi per il… - mante : La stragrande maggioranza dei genitori e dei nonni giovani non saranno vaccinati entro maggio. Il ragionamento da f… - mostro15119736 : RT @P_M_1960: Mario Draghi ha fatto di testa sua e non ha ascoltato il Cts sulla riapertura delle scuole. Questo purtroppo emerge adesso ma… - FiltPuglia : RT @FiltCgil: Far tornare lavoratori #trasporti tra categorie essenziali piano vaccini, c'è necessità altre risorse per tpl, di rinnovare p… -