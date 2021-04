Riapertura scuole, dal Regno Unito alla Svizzera: ecco cosa accade nel resto d’Europa (Di lunedì 19 aprile 2021) La terza ondata di Covid, caratterizzata dalla variante inglese ed altre varianti più contagiose anche tra i più giovani, ha portato nei mesi scorsi a nuove chiusure delle scuole nei diversi Paesi europei, persino in un Paese come la Francia che anche con il lockdown aveva sempre mantenuto la didattica in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) La terza ondata di Covid, caratterizzata dvariante inglese ed altre varianti più contagiose anche tra i più giovani, ha portato nei mesi scorsi a nuove chiusure dellenei diversi Paesi europei, persino in un Paese come la Francia che anche con il lockdown aveva sempre mantenuto la didattica in presenza. L'articolo .

Advertising

Azione_it : Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la… - repubblica : Presidi e sindacati preoccupati per la totale riapertura delle scuole: 'Troppo rischioso, niente interventi per il… - mante : La stragrande maggioranza dei genitori e dei nonni giovani non saranno vaccinati entro maggio. Il ragionamento da f… - orizzontescuola : Riapertura scuole, dal Regno Unito alla Svizzera: ecco cosa accade nel resto d’Europa - brainsilvia : RT @Antonio_Caramia: ??In UK ???? la variante indiana e quella sudafricana sono aumentate di 5 volte dopo la fine del lockdown e la riapertura… -