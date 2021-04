Resident Evil Village: tanti dettagli, nuovo gameplay e Lady Dimitrescu sembra il nuovo Mr. X (Di lunedì 19 aprile 2021) Ci stiamo avvicinando sempre di più alla data di uscita di Resident Evil Village e attraverso un post tramite PlayStation Blog, Gillen McAllister, Senior Specialist presso SIE ha condiviso alcuni interessanti dettagli e nuovi spezzoni di gameplay. Per quanto riguarda le nuove aggiunte al franchise, in Resident Evil Village sono stati modificati due pilastri fondamentali: la barra della salute ora svanisce e scompare in basso a sinistra dello schermo dopo ogni cambiamento (nel bene e nel male), e può essere visualizzata nei menu dell'inventario (come in Resident Evil 4, il sottomenu delle armi presenta una sovrapposizione di spazio limitato simile a una valigetta). Village favorisce l'inchiostro ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Ci stiamo avvicinando sempre di più alla data di uscita die attraverso un post tramite PlayStation Blog, Gillen McAllister, Senior Specialist presso SIE ha condiviso alcuni interessantie nuovi spezzoni di. Per quanto riguarda le nuove aggiunte al franchise, insono stati modificati due pilastri fondamentali: la barra della salute ora svanisce e scompare in basso a sinistra dello schermo dopo ogni cambiamento (nel bene e nel male), e può essere visualizzata nei menu dell'inventario (come in4, il sottomenu delle armi presenta una sovrapposizione di spazio limitato simile a una valigetta).favorisce l'inchiostro ...

