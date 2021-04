Resident Evil Village | tanti dettagli e nuovo gameplay Lady Dimitrescu sembra il nuovo Mr X

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ci stiamo avvicinando sempre di più alla data di uscita die attraverso un post tramite PlayStation Blog, Gillen McAllister, Senior Specialist presso SIE ha condiviso alcuni interessantie nuovi spezzoni di. Per quanto riguarda le nuove aggiunte al franchise, insono stati modificati due pilastri fondamentali: la barra della salute ora svanisce e scompare in basso a sinistra dello schermo dopo ogni cambiamento (nel bene e nel male), e può essere visualizzata nei menu dell'inventario (come in4, il sottomenu delle armi presenta una sovrapposizione di spazio limitato simile a una valigetta).favorisce l'inchiostro ...

Si avvicina il lancio diVillage e le opportunità di scoprire più da vicino il nuovo survival horror di Capcom: mentre i colleghi di IGN Japan hanno avuto l'opportunità esclusiva di scoprire il nuovo capitolo di ...... forte del successo di Nier Automata , è entrato in fase gold proprio recentemente ed è sicuramente uno dei più attesi di questo aprile e della prima metà di quest'anno, insieme a...Abbiamo visto in anteprima oltre un'ora di gioco tra villaggio e Castello Dimitrescu. Ne parliamo in un lungo video, tra analisi e speculazioni.Un'ora di gameplay ci ha accompagnato nell'incubo di Ethan Winters, di nuovo protagonista dell'imminente Resident Evil Village: ecco le nostre impressioni. Non abbiamo fatto in tempo a giocare la ...