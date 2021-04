Resident Evil Village, meglio non venire calpestati da Lady Dimitrescu! (Di lunedì 19 aprile 2021) Fin quando è stata presentata con il primo trailer di Resident Evil Village, Lady Dimitrescu ha fatto breccia nel cuore dei fan che hanno preso carta e penna e facendo qualche rapido calcolo hanno riportato che la giunonica vampira è alta 2 metri e 90 (tacchi e cappello compresi). Ora, un nuovo video del canale YouTube Kyle Hill ha mostrato quanto anche la mole di Lady Dimitrescu sia letale se dovesse passare inavvertitamente sulla vostra testa. "A differenza dell'altezza di Lady Dimitrescu, non abbiamo una massa canonica, quindi dovremo stimarla indirettamente", ha spiegato Hill. Per fare ciò, ha usato il concetto di indice di massa corporea, che è un modo generico per correlare l'altezza con la massa corporea. Dai dati approssimativi è stato stimato che la vampira pesa all'incirca ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Fin quando è stata presentata con il primo trailer diDimitrescu ha fatto breccia nel cuore dei fan che hanno preso carta e penna e facendo qualche rapido calcolo hanno riportato che la giunonica vampira è alta 2 metri e 90 (tacchi e cappello compresi). Ora, un nuovo video del canale YouTube Kyle Hill ha mostrato quanto anche la mole diDimitrescu sia letale se dovesse passare inavvertitamente sulla vostra testa. "A differenza dell'altezza diDimitrescu, non abbiamo una massa canonica, quindi dovremo stimarla indirettamente", ha spiegato Hill. Per fare ciò, ha usato il concetto di indice di massa corporea, che è un modo generico per correlare l'altezza con la massa corporea. Dai dati approssimativi è stato stimato che la vampira pesa all'incirca ...

