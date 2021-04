Report anticipazioni 19 aprile 2021: dal pericolo varianti al caso Lombardia (Di lunedì 19 aprile 2021) anticipazioni della seconda puntata di Report 2021, in onda lunedì 19 aprile. Tra i temi trattati in serata, l’esclusiva di Report sui contratti tenuti nascosti tra l’Unione Europea e Pfizer e Moderna, il controverso piano vaccinale lombardo e la pericolosissima variante brasiliana, che rischia di annullare il beneficio dei vaccini. L’appuntamento è per il 19 aprile su Rai 3 in prima serata. anticipazioni Report puntata 19 aprile 2021 I servizi del team di Sigfrido Ranucci, dopo gli scoop sul contratto europeo con AstraZeneca, continuano a rivelare ciò che l’Ue ha tenuto secretato per mesi. Si tratta dei contratti per la fornitura dei vaccini Pfizer e Moderna. L’Unione Europea li ha tenuti nascosti ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 aprile 2021)della seconda puntata di, in onda lunedì 19. Tra i temi trattati in serata, l’esclusiva disui contratti tenuti nascosti tra l’Unione Europea e Pfizer e Moderna, il controverso piano vaccinale lombardo e lasissima variante brasiliana, che rischia di annullare il beneficio dei vaccini. L’appuntamento è per il 19su Rai 3 in prima serata.puntata 19I servizi del team di Sigfrido Ranucci, dopo gli scoop sul contratto europeo con AstraZeneca, continuano a rivelare ciò che l’Ue ha tenuto secretato per mesi. Si tratta dei contratti per la fornitura dei vaccini Pfizer e Moderna. L’Unione Europea li ha tenuti nascosti ...

