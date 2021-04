Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Covid non allena la pressione sull'Italia e costringe ad allargare la platea delle regioni in cui aumenteranno le restrizioni. La curva dei contagi sta rallentando ma non è ancora tempo di riaperture, anzi... Dalla settimana prossima però il calo di contagi e dell'indice Rt (sceso a 0,87) regala un sostanziale miglioramento delle condizioni per quasi tutte le regioni tranne che per la Sardegna che passa in zona rossa. L'unica novità però in arrivo dal Ministero della Salute riguarda la Campania che da lunedì 19 torna in zona arancione zona BIANCA: nessuna zona ROSSA RAFFORZATO: nessuna zona ROSSA: Valle d'Aosta Sardegna Puglia zona arancione SCURO Nessuna zona arancione: Abruzzo Prov. Bolzano Prov. ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Covid non allena la pressione sull'e costringe ad allargare la platea delle regioni in cui aumenteranno le restrizioni. La curva dei contagi sta rallentando ma non è ancora tempo di riaperture, anzi... Dalla settimana prossima però il calo di contagi e dell'indice Rt (sceso a 0,87) regala un sostanziale miglioramento delle condizioni per quasi tutte le regioni tranne che per la Sardegna che passa inrossa. L'unica novità però in arrivo dal Ministero della Salute riguarda la Campania che da lunedì 19 torna inBIANCA: nessunaROSSA RAFFORZATO: nessunaROSSA: Valle d'Aosta Sardegna PugliaSCURO Nessuna: Abruzzo Prov. Bolzano Prov. ...

