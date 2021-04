Regina Elisabetta, il futuro dopo la morte del principe Filippo: Carlo “re senza titolo” (Di lunedì 19 aprile 2021) Nelle scorse settimane la Regina Elisabetta ha detto addio al marito, il principe Filippo, che l’ha accompagnata per oltre 70 anni. Con la morte del duca di Edimburgo è venuta a mancare quella presenza solida, quel punto di riferimento a cui la Sovrana si è affidata per tutto il suo regno. Per questo motivo la domanda che attraversa al momento il Regno Unito è “Cosa farà la Regina? Abdicherà?”. E, soprattutto, quale sarà il ruolo del principe Carlo e di suo figlio, il principe William? Il futuro della Regina Elisabetta dopo la morte del principe Filippo In questi giorni di lutto, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 aprile 2021) Nelle scorse settimane laha detto addio al marito, il, che l’ha accompagnata per oltre 70 anni. Con ladel duca di Edimburgo è venuta a mancare quella presolida, quel punto di riferimento a cui la Sovrana si è affidata per tutto il suo regno. Per questo motivo la domanda che attraversa al momento il Regno Unito è “Cosa farà la? Abdicherà?”. E, soprattutto, quale sarà il ruolo dele di suo figlio, ilWilliam? IldellaladelIn questi giorni di lutto, ...

Advertising

Raicomspa : Per studiare il pensiero del genio di #Leonardo è stato fatto un tour privato della collezione di bozzetti leonarde… - Corriere : Ed Elisabetta rimase sola: le lacrime silenziose della Regina nell’addio a Filippo - fanpage : La Regina Elisabetta ai funerali del marito Filippo #PrincePhilipfuneral - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: @Antonel86499701 UNA MONETA TIRANNA...LA REGINA ELISABETTA L'HA SEMPRE ODIATA COME MONETA BARBARICA ED #E… - lorenzocasalin4 : @Antonel86499701 UNA MONETA TIRANNA...LA REGINA ELISABETTA L'HA SEMPRE ODIATA COME MONETA BARBARICA ED #ESTRANEA!!!! -