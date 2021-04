Reggio Calabria: riqualificazione di Piazza De Nava, la posizione del Touring Club Italiano (Di lunedì 19 aprile 2021) La posizione del Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano in merito al progetto di “restauro e riqualificazione per l’integrazione tra il museo archeologico nazionale ed il contesto urbano” Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano, in merito al progetto di “restauro e riqualificazione per l’integrazione tra il museo archeologico nazionale ed il contesto urbano” proposto dal Mibact ed oggi oggetto di ampio dibattito cittadino, ritiene “perfettamente concorde con i principi del TCI la volontà di addivenire attraverso il restauro e riqualificazione di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Ladeldi Territorio didelin merito al progetto di “restauro eper l’integrazione tra il museo archeologico nazionale ed il contesto urbano” Ildi Territorio didel, in merito al progetto di “restauro eper l’integrazione tra il museo archeologico nazionale ed il contesto urbano” proposto dal Mibact ed oggi oggetto di ampio dibattito cittadino, ritiene “perfettamente concorde con i principi del TCI la volontà di addivenire attraverso il restauro edi ...

