Reggio Calabria | festa di 18 anni in casa a Taurianova | multe per 10mila euro

(Di lunedì 19 aprile 2021), continui controlli dei Carabinieri per prevenire e reprimere i reati e gli illeciti in genere Intensi nel corso del fine settimana i servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di, per prevenire e reprimere i reati e gli illeciti in genere, con particolare attenzione alla criminalità predatoria, oltre che al fine di garantire il rispetto della normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19, soprattutto in questo delicato periodo in cui non bisogna sottovalutare l’aumento dei contagi. In tale quadro, si inserisce l’attenta attività investigativa svolta in sinergia tra i Carabinieri della Stazione die gli agenti del Commissariato di Polistena, a seguito della quale hanno arrestato in flagranza per furto aggravato e continuato, tre donne di nazionalità rumena, ...