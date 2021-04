Reggina, membro dello staff positivo al Covid-19: domani test per l’intero gruppo squadra (Di lunedì 19 aprile 2021) In seguito alla notizia di una positività al Covid-19 rilevata all’interno del gruppo squadra, la Reggina, insieme a mister Baroni e allo staff tecnico, ha deciso di svolgere l’allenamento odierno dividendo la squadra in due sottogruppi che, in orari differenti, hanno sostenuto la seduta atletica individuale. Nella giornata di domani sono in programma tamponi e test sierologici per tutto il gruppo squadra, come previsto dal protocollo FIGC. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) In seguito alla notizia di una positività al-19 rilevata all’interno del, la, insieme a mister Baroni e allotecnico, ha deciso di svolgere l’allenamento odierno dividendo lain due sottogruppi che, in orari differenti, hanno sostenuto la seduta atletica individuale. Nella giornata disono in programma tamponi esierologici per tutto il, come previsto dal protocollo FIGC. SportFace.

