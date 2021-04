Recovery | Rosato | ' piena sintonia con Draghi | visione di cui Italia aveva bisogno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “Terminato da poco l'incontro a Palazzo Chigi con il Presidente. Con luie assolutasulle priorità per il Paese: uscire dall'emergenza il prima possibile grazie ad una efficace e rapida campagna vaccinale e riaperture da fare prima possibile, naturalmente in sicurezza". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente diViva, Ettore. "Ottimo anche il lavoro qualificato e puntuale che si sta facendo sul PNRR, le risorse europee del piano NextGenerationEU, non solo risorse per rilanciare l'economia - prosegue il vice presidente della Camera - ma un grande piano per cambiare il Paese. Questa è la discontinuità e ladi cui l'. Ne è valsa la ...