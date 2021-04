Recovery Plan, fonti Ue: “L’Italia rischia di non rispettare la scadenza per la presentazione del piano”. Ma Palazzo Chigi smentisce (Di lunedì 19 aprile 2021) Due settimane potrebbero non bastare alL’Italia per rispettare la scadenza di presentazione del Recovery Plan fissata per il 30 aprile. Secondo un’esclusiva pubblicata da Reuters, la Commissione europea non sarebbe soddisfatta delle bozze presentate dal governo italiano sino ad oggi. E le modifiche richiederanno tempo, con la conseguenza che la data di presentazione del piano potrebbe slittare. “La presentazione potrebbe slittare a maggio” Questa per l’esecutivo sarebbe una doppia sconfitta: in primo luogo perché il governo guidato da Mario Draghi è nato con la missione di spendere bene i 209 miliardi dei fondi europei per la ripresa. E, in seconda battuta, per l’inefficienza delL’Italia di fronte all’Ue descritta ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) Due settimane potrebbero non bastare alperladidelfissata per il 30 aprile. Secondo un’esclusiva pubblicata da Reuters, la Commissione europea non sarebbe soddisfatta delle bozze presentate dal governo italiano sino ad oggi. E le modifiche richiederanno tempo, con la conseguenza che la data didelpotrebbe slittare. “Lapotrebbe slittare a maggio” Questa per l’esecutivo sarebbe una doppia sconfitta: in primo luogo perché il governo guidato da Mario Draghi è nato con la missione di spendere bene i 209 miliardi dei fondi europei per la ripresa. E, in seconda battuta, per l’inefficienza deldi fronte all’Ue descritta ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery Plan ha tre priorità: giovani parità di genere e Sud Governo avanti tutta per la stesura finale del Recovery Plan , che va consegnato entro fine mese alla Commissione europea. "Il 30 aprile lo consegniamo" , ha confermato il Premier Mario Draghi in conferenza stampa, spiegando che ci sarà una cabina ...

Recovery plan pronto per l'Ue, Draghi stringe sul piano: nessun ritardo La voce rimbalza da a Roma. E piomba come un macigno sulla quiete domenicale di . L'Italia, batte l'agenzia internazionale Reuters, potrebbe non farcela a consegnare in tempo per il prossimo 30 di ...

Recovery Plan, fonti Ue: l’Italia rischia di non rispettare la scadenza per la presentazione del piano. Ma Palazzo Chigi smentisce Open RECOVERY PLAN SUI LISTINI: INVESTITORI A CACCIA DI OCCASIONI È UNA MONTAGNA di soldi, tra prestiti agevolati e sovvenzioni. Ma chi beneficerà davvero del Recovery Plan, il piano di investimenti ideato per far ripartire l’economia europea dopo la pandemia? Se lo ...

Il governo sia autonomo sulle riforme Il problema più grosso del Recovery Plan che Mario Draghi illustrerà alle Camere lunedì prossimo non è che i partiti (ancora da consultare tutti) non concordano su che cosa metterci. Piuttosto, è che ...

