Recovery | Meloni | ‘Piano? Se c’è | noi non lo abbiamo visto’

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. Adnkronos) – “Il piano se c’è, noi non l’visto e da quello che so, il governo ha fatto così anche con la maggioranza. E’ difficile valutare un piano se non si può vedere”. Lo dice Giorgiaa Stasera Italia su Rete4. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Nicola23453287 : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Meloni: 'Avremo 4 giorni per valutarlo, a Camere ruolo marginale' #giorgiameloni - FratellidItalia : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Meloni: 'Avremo 4 giorni per valutarlo, a Camere ruolo marginale' #giorgiameloni - FratellidItalia : RT @CorriereCitta: Recovery, Meloni “Chiesto a Draghi piano con dettagli risorse” - FratellidItalia : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Recovery, Meloni “Chiesto a Draghi piano con dettagli risorse” - - FratellidItalia : RT @ZerounoTv: Recovery, Meloni “Chiesto a Draghi piano con dettagli risorse” -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Meloni

Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgiaal termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. "Il Pnrr " aggiunge " deve essere presentato in Ue entro il 30 aprile, il presidente ...Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulPlan. ror/sat/redROMA (ITALPRESS) – “Io ho chiesto di aver un piano con le tavole per capire quante risorse sono state messe su ciascuna delle scelte strategiche che si fanno, che speriamo si possa vedere nelle prossi ...'Speranza? Sa benissimo come la pensiamo. Stiamo raccogliendo le firme per la sfiducia. Ciascuno si deve assumere le responsabilità che il proprio ruolo comporta. Non è una mozione vergognosa, visto c ...