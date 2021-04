Recovery | Meloni “Chiesto a Draghi piano con dettagli risorse”

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io hodi aver uncon le tavole per capire quantesono state messe su ciascuna delle scelte strategiche che si fanno, che speriamo si possa vedere nelle prossime settimane. Le nostre proposte sono sempre molto puntuali, ci aspettiamo la stessa puntualità dal governo”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgiaal termine dell'incontro con il premier Mario.“Il Pnrr – aggiunge – deve essere presentato in Ue entro il 30 aprile, il presidente verrà in Aula il 26. Il rischio che il ruolo del Parlamento sia marginale e che non abbia il tempo di dire la propria sulè molto alto. E' una cosa che non ci sentiamo di avallare”. “Abbiamo– aggiunge – di avere tempi giusti per poter valutare il ...

... Mario Draghi incontrerà domani le parti sociali nell'ambito del confronto sulplan: alle ... Fratelli d'Italia conA Palazzo Chigi si è svolto l'incontro tra Mario Draghi e la ...L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia, dopo aver incontrato il premier Draghi sulplan per oltre un'ora. .'Speranza? Sa benissimo come la pensiamo. Stiamo raccogliendo le firme per la sfiducia. Ciascuno si deve assumere le responsabilità che il proprio ruolo comporta. Non è una mozione vergognosa, visto c ...Roma, 19 apr 19:17 - (Agenzia Nova) - Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato: “Siamo disponibili a stare in Parlamento giorno e notte per fare il nostro lavoro, ma non ...