Recovery, Meloni: 'Avremo 4 giorni per valutarlo, a Camere ruolo marginale' (Di lunedì 19 aprile 2021) 'In teoria il Pnrr va presentato entro il 30 aprile, il presidente Draghi verrà in Aula il 26 aprile, quindi 4 giorni prima. Il rischio che il Parlamento e l'opposizione non abbiano la possibilità di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) 'In teoria il Pnrr va presentato entro il 30 aprile, il presidente Draghi verrà in Aula il 26 aprile, quindi 4prima. Il rischio che il Parlamento e l'opposizione non abbiano la possibilità di ...

