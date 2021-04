Recovery, Draghi ‘chiude’ il Piano italiano: entro il 30 aprile sarà inviato a Bruxelles (Di lunedì 19 aprile 2021) Nessun ritardo, il Recovery plan italiano sarà inviato a Bruxelles entro la scadenza del 330 aprile. Il Consiglio dei Ministri al termine delle consultazioni. Puntellata la campagna di vaccinazione e programmate le riaperture, il Presidente del Consiglio Mario Draghi affronta la terza sfida del suo mandato, il Recovery plan, con il Piano italiano che sarà consegnato a Bruxelles entro la fine del mese di aprile. Europa Unione europeaIl Recovery plan italiano sarà inviato a Bruxelles entro la scadenza del 30 ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) Nessun ritardo, ilplanla scadenza del 330. Il Consiglio dei Ministri al termine delle consultazioni. Puntellata la campagna di vaccinazione e programmate le riaperture, il Presidente del Consiglio Marioaffronta la terza sfida del suo mandato, ilplan, con ilcheconsegnato ala fine del mese di. Europa Unione europeaIlplanla scadenza del 30 ...

