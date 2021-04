Recovery, Draghi accelera: 'Rispetteremo i tempi' (Di lunedì 19 aprile 2021) Nessun ritardo, allarmismo infondato. Il premier presenterà il piano il 26 e 27 aprile al Parlamento per poi spedirlo alla Commissione entro la scadenza del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 aprile 2021) Nessun ritardo, allarmismo infondato. Il premier presenterà il piano il 26 e 27 aprile al Parlamento per poi spedirlo alla Commissione entro la scadenza del ...

Advertising

fattoquotidiano : Non ha aspettato nemmeno un giorno, Matteo Salvini, per riprendere a bombardare il governo Draghi. E ad alzare la p… - fattoquotidiano : IL RECOVERY IN BIANCO DI DRAGHI Di ufficiale, a due settimane dalla consegna del Piano nazionale di ripresa e resi… - fattoquotidiano : Recovery plan, Draghi vede la delegazione M5s. Crimi: “Abbiamo chiesto proroga del Superbonus al 2023” - Honesty02759457 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia - topomatto63 : RT @salvinimi: Draghi sulla pandemia non ne ha azzeccata una. Il recovery plan è ancora in alto mare. Il Mes non c'è. I ristori sono gli st… -