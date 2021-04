**Recovery: Boschi, 'aspettiamo testo in aula, differenze da quello Conte'** (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito l'importanza dell'utilizzo della risorse ma anche della semplificazione burocratica: servono regole più semplici. Ora aspettiamo che il testo venga trasmesso al Parlamento". Lo dice Maria Elena Boschi al termine dell'incontro della delegazione Iv a palazzo Chigi con il presidente Mario Draghi. "aspettiamo che il Governo trasmetta al parlamento la versione aggiornata del piano nella quale ci sono forti elementi di differenza rispetto a quello del Governo Conte. Il Parlamento ha avuto un ruolo con il precedente piano tanto che c'è una relazione di 136 pagine in cui si chiedono delle modifiche e anche oggi abbiamo rimarcato al premier che ci aspettiamo di vedere il testo. È chiaro che questo deve avvenire nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito l'importanza dell'utilizzo della risorse ma anche della semplificazione burocratica: servono regole più semplici. Orache ilvenga trasmesso al Parlamento". Lo dice Maria Elenaal termine dell'incontro della delegazione Iv a palazzo Chigi con il presidente Mario Draghi. "che il Governo trasmetta al parlamento la versione aggiornata del piano nella quale ci sono forti elementi di differenza rispetto adel Governo. Il Parlamento ha avuto un ruolo con il precedente piano tanto che c'è una relazione di 136 pagine in cui si chiedono delle modifiche e anche oggi abbiamo rimarcato al premier che cidi vedere il. È chiaro che questo deve avvenire nel ...

Ultime Notizie dalla rete : **Recovery Boschi Recovery Plan: Draghi incontra Fratelli d'Italia e Italia Viva. Poi tocca alle parti sociali ... Mario Draghi incontrerà domani le parti sociali nell'ambito del confronto sul Recovery plan: alle ... Con il leader di Iv anche i due capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il vice presidente ...

Recovery: Renzi con delegazione Iv da Draghi La delegazione Iv che oggi pomeriggio sarà a palazzo Chigi per l'incontro con il premier Marioa Draghi sarà composta da Matteo Renzi, i capigruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi, Teresa Bellanova, Ettore Rosato e la ministra Elena Bonetti.

**Recovery: Boschi, 'aspettiamo testo in aula, differenze da quello Conte'** Il Sannio Quotidiano Recovery: Boschi, 'governance? Ci sarà testo in Parlamento più avanti' Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Sulla governance, ha detto il presidente Draghi, presenteranno un testo in Parlamento più avanti". Lo dice Maria Elena Boschi al termine dell'incontro della delegazione Iv ...

GIAVENO, ECCO I PROGETTI PER IL RECOVERY FOUND dalla CITTÀ DI GIAVENO GIAVENO – Venerdì 16 aprile la Città di Giaveno ha inviato in Regione sette progetti per la presentazione al PNRR nazionale che concorrerà alla distribuzione dei fondi ...

