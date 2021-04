Ragazzo pestato a Colleferro, arrestati sono lottatori di MMA: “Picchiato perché ha difeso un amico” (Di lunedì 19 aprile 2021) Ragazzo pestato a Colleferro, arrestati sono lottatori di MMA. Il Ragazzo Picchiato da un 18enne e un 19enne a Colleferro sarebbe stato aggredito perché qualche tempo prima aveva difeso un amico da una presa in giro. “Sta meglio di ieri sera e riesce a parlare con maggiore fluidità, l’emorragia cerebrale è rientrata, mentre le fratture al naso e alla mandibola sono sotto osservazione dall’ospedale”, ha spiegato il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna. Picchiato perché qualche giorno prima aveva difeso un amico, preso in giro dai due aggressori. E sembra che, come nel caso di Willy ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 19 aprile 2021)di MMA. Ilda un 18enne e un 19enne asarebbe stato aggreditoqualche tempo prima avevaunda una presa in giro. “Sta meglio di ieri sera e riesce a parlare con maggiore fluidità, l’emorragia cerebrale è rientrata, mentre le fratture al naso e alla mandibolasotto osservazione dall’ospedale”, ha spiegato il sindaco diPierluigi Sanna.qualche giorno prima avevaun, preso in giro dai due aggressori. E sembra che, come nel caso di Willy ...

