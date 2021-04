Radio University, il ricordo della tragica notte del rogo di Primavalle: la giustizia non fece giustizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal rogo di Primavalle al ddl Zan, a Radio University una puntata ricca di contenuti. Si parte dal ricordo della drammatica vicenda dei fratelli Mattei. Quel giorno – il 16 aprile 1973 – è impossibile da dimenticare. Fu uno degli episodi più atroci degli anni di piombo. Mario Mattei aprì una sezione del Msi nella periferia di Roma. I giovani rampolli della borghesia romana appartenenti a Potere Operaio vollero fargliela pagare. Alle 3 di notte appiccarono il fuoco alla porta della famiglia, che venne avvolta dalle fiamme. Il padre e la madre si lanciarono dalla finestra. Ma restarono intrappolati due figli, Stefano di soli 8 e Virgilio di 22. Il fratello maggiore tentò disperatamente di mettere in salvo il piccolo, ma una fiamma li ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Daldial ddl Zan, auna puntata ricca di contenuti. Si parte daldrammatica vicenda dei fratelli Mattei. Quel giorno – il 16 aprile 1973 – è impossibile da dimenticare. Fu uno degli episodi più atroci degli anni di piombo. Mario Mattei aprì una sezione del Msi nella periferia di Roma. I giovani rampolliborghesia romana appartenenti a Potere Operaio vollero fargliela pagare. Alle 3 diappiccarono il fuoco alla portafamiglia, che venne avvolta dalle fiamme. Il padre e la madre si lanciarono dalla finestra. Ma restarono intrappolati due figli, Stefano di soli 8 e Virgilio di 22. Il fratello maggiore tentò disperatamente di mettere in salvo il piccolo, ma una fiamma li ...

