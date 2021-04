Queste tre foto non dimostrano che Matteo Bassetti non è si vaccinato contro la Covid-19 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 18 aprile 2021 su Facebook sono state pubblicate tre foto di Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino a Genova, ripreso in tre momenti differenti mentre viene vaccinato. Nella prima foto compare la scritta «Scena 1», nella seconda «Scena 2» e nella terza «Scena 3». Le foto sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Bassetti ha fatto il terzo richiamo…». Secondo l’autore del post oggetto della nostra verifica, quindi, le tre foto dimostrerebbero che Bassetti non si sarebbe vaccinato contro il nuovo coronavirus perché le dosi previste da somministrare alle persone per i vaccini finora approvati ... Leggi su facta.news (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 18 aprile 2021 su Facebook sono state pubblicate tredi, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino a Genova, ripreso in tre momenti differenti mentre viene. Nella primacompare la scritta «Scena 1», nella seconda «Scena 2» e nella terza «Scena 3». Lesono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «ha fatto il terzo richiamo…». Secondo l’autore del post oggetto della nostra verifica, quindi, le tredimostrerebbero chenon si sarebbeil nuovo coronavirus perché le dosi previste da somministrare alle persone per i vaccini finora approvati ...

