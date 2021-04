Quelli che vogliono il ministro della Salute di questo governo | ma non questo governo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 aprile 2021) «Ho letto l’appello a favore di Speranza, dei 134 intellettuali. Sono certo che se le identiche decisioni e atti di Speranza fossero stati prese e compiute da Meloni o Salvini, ci sarebbe un appello con le stesse firme, contro». Parere di parte,di Guido Crosetto, uomo di destra ma sempre arguto. Mette il dito su una piaga, l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia: cioè sulla contraddizionesinistra-sinistra di difendere il “suo”pur non condividendo la scelta delda egli sottoscritta di riaprire il Paese dal 26 aprile. Se per disgrazia le cose dovessero andar male (per ogni Massimo Galli contro le misure delc’è una Antonella Viola a favore) che diranno i firmatari? Ecco come ci si mette in crisi da soli, un ...