Quattro ragazzi in mutande? La differenza tra me e Grillo": Meloni, che lezione al guitto M5s

Ospite d'onore di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, ecco Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, partito dato pochi minuti prima da Enrico Mentana nel sondaggio proposto sul TgLa7 al suo "massimo storico", come ha detto il direttore, ovvero il 18 per cento. Ma a Stasera Italia non si parla di sondaggi, bensì di attualità e di politica. Per esempio di Beppe Grillo, e della violenta difesa del figlio dalle accuse di violenza sessuale. Dunque di riaperture, il tutto dopo che nel pomeriggio la Meloni ha incontrato Draghi per un faccia a faccia su pandemia e utilizzo dei denari del Recovery Fund. Si parte dal caso-Beppe Grillo, sul quale la Meloni picchia duro: "Mi ha colpito devo dire il modo in cui Grillo ha ...

