Quando va in onda la quarta e ultima puntata de La fuggitiva? Anticipazioni e trama degli episodi (Di lunedì 19 aprile 2021) La fuggitiva, l’originale e affascinante action-thriller al femminile, di Rai 1 sta riscuotendo un enorme successo. Questa sera, lunedì 19 aprile, andrà in onda la terza puntata con altri due episodi imperdibili. Ma Quando ci sarà la quarta e ultima puntata? Cosa scoprirà Arianna (Vittoria Puccini) sulla morte del marito? La fuggitiva: trama e quante puntate sono E’ la storia di una donna dal passato misterioso che, accusata della morte del marito, riesce a sfuggire all’estero. Da latitante Arianna, grazie all’aiuto del giornalista Marcello, inizierà una difficile indagine per scoprire la verità sull’omicidio del compagno. La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) La, l’originale e affascinante action-thriller al femminile, di Rai 1 sta riscuotendo un enorme successo. Questa sera, lunedì 19 aprile, andrà inla terzacon altri dueimperdibili. Maci sarà la? Cosa scoprirà Arianna (Vittoria Puccini) sulla morte del marito? Lae quante puntate sono E’ la storia di una donna dal passato misterioso che, accusata della morte del marito, riesce a sfuggire all’estero. Da latitante Arianna, grazie all’aiuto del giornalista Marcello, inizierà una difficile indagine per scoprire la verità sull’omicidio del compagno. La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da ...

Advertising

CorriereCitta : Quando va in onda la quarta e ultima puntata de La fuggitiva? Anticipazioni e trama degli episodi #lafuggitiva - musiclover_blu : @100kgdicarote Quando andrà in onda - itsNezu : @AthenaFyr gliel'ho fatto conoscere io quando andava in onda se non ricordo male ahahah - MahmoodStories : @acciodiangelo Siiii non so quando va in onda le Iene in tv! peró comunque esce anche su youtube il video penso - Onda_CalabraII : RT @AlleAzzoni: Vedere #PSGBayern fa capire quando straordinariamente bello sia il calcio... E quanto diverso sia da certi spettacoli che t… -