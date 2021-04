Psicoterapia gratuita per i giovani | il terapeuta | «Un sostegno è fondamentale»

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente francese Macron ha annunciato che lo stato finanzierà il sostegno psicologico per bambini e adolescenti tra i 3 e i 17 anni. Ci saranno 10 incontri gratuiti con uno psicologo per i giovani che hanno avuto contraccolpi per l’emergenza sanitaria e il lockdown. Macron ha parlato di un problema che si unisce a quello del Covid: è quello della salute mentale e non è solo francese.

Psicoterapia libera e gratuita per tutti. Non capisco perché debba essere un privilegio riservato solo a poche cat…

