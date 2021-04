PSG | Neymar | “Futuro? Potrei tornare al Santos | vi dico quando”

(Di lunedì 19 aprile 2021)risponde ad alcune domande sul suonel calcio professionistico.PSG, Al-Khelaifi: “In Champions League abbiamo un obiettivo.e Mbappé? Rispondo così”Nato calcisticamente nel, il classe '92 è diventato in breve tempo uno dei calciatori con il più alto rendimento nel panorama europeo del football. Gli anni trascorsi tra le fila del Barcellona sono stati la vera e propria consacrazione dell'esterno brasiliano, rimasto ancora molto legato a tutto l'ambiente blaugrana anche dopo il passaggio al PSG. Anche e soprattutto per questi ultimi motivi, diverse voci di calciomercato legate proprio aldell'attuale numero 10 parigino, avevano accostato quest'ultimo ad un clamoroso ritorno in Spagna.PSG,sorprende tutti: “Alla fine della ...

Advertising

Reby71 : RT @ciccio4official: PSG compra Neymar e Mbappè nella stessa sessione di mercato: niente City fa lo schifo tra il 2014-2019: niente Mil… - FabioDiEgidio2 : RT @ciccio4official: PSG compra Neymar e Mbappè nella stessa sessione di mercato: niente City fa lo schifo tra il 2014-2019: niente Mil… - PizzAlex10 : RT @AcVo_KA: 'il calcio è morto, da stasera contano solo i soldi' vero, quando però il PSG prendeva Neymar e Mbappè in due anni spendendo… - glk011 : @Giovanni__79 @emimad82 @FrancescoOrdine Il PSG fino all’altro giorno era quello che si era COMPRATO IL MONDIALE e… - simonerOO : RT @ciccio4official: PSG compra Neymar e Mbappè nella stessa sessione di mercato: niente City fa lo schifo tra il 2014-2019: niente Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Neymar

Al momento, 4 dei migliori giocatori al mondo , 2 dei quali hanno il futuro della loro, non giocherebbero la Superlega: Erling Braut Haaland ora al Dortmund, Kilyan Mbappé eora ale ...C'è poi il punto focale dei calciatori: ovvero, in che modo ilo il Bayern riuscirebbero a trattenere le loro stelle non giocando una competizione simile? Davvero gente come Mbappé,o ...L'annuncio di Florentino Perez e Andrea Agnelli ha meno di 24 ore, Jp Morgan ha confermato che finanzierà l'operazione con 4 miliardi di euro, la nuova Superlega parla sempre più americano ...Una notevole ancora di salvezza per i club indebitati che parteciperanno alla Superlega. JP Morgan staccherà un importante assegno per ogni club firmatario.