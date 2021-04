Provincia, finanziamento per la riqualificazione della rete stradale: 9,5 milioni da CDP (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel mese di dicembre, Cassa Depositi e Prestiti e Provincia di Benevento hanno sottoscritto quattro finanziamenti, del valore complessivo di circa 9,5 milioni di euro, per sostenere un ampio progetto di riqualificazione della rete stradale Provinciale. La stipula dei contratti testimonia l’impegno di CDP nel promuovere interventi di potenziamento sulle reti di trasporto strategiche, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e di migliorare l’accessibilità del territorio a beneficio della cittadinanza. Nel dettaglio, il finanziamento consentirà all’Ente di risanare un’ampia porzione del patrimonio viario, rendendo possibili una serie di interventi strutturali che vanno dal ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel mese di dicembre, Cassa Depositi e Prestiti edi Benevento hanno sottoscritto quattro finanziamenti, del valore complessivo di circa 9,5di euro, per sostenere un ampio progetto dile. La stipula dei contratti testimonia l’impegno di CDP nel promuovere interventi di potenziamento sulle reti di trasporto strategiche, con l’obiettivo di tutelare la sicurezzae di migliorare l’accessibilità del territorio a beneficiocittadinanza. Nel dettaglio, ilconsentirà all’Ente di risanare un’ampia porzione del patrimonio viario, rendendo possibili una serie di interventi strutturali che vanno dal ...

