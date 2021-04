Prima Tv dei Simpson | le profezie della celebre serie animata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sono lapiù amata e famosa nel mondo: I. La loroapparizione in tv risale al 19 aprile del 1987. Il formato delle prime puntate, era un micro taglio da 48 episodi di circa 2 minuti ciascuno. Andavano in onda durante la pubblicità delprogramma comico Tracey Ullman Show, sul canale americano Fox. Nei primi episodi i personaggied irriverente famiglia, appaiono diversi da quelli che siamo abituati a vedere. Infatti il creatore, Matt Groening, era un disegnatore che all’epoca aveva poca esperienza nel campo dell’animato. Creò quindi dei bozzetti dei personaggi, che pensava venissero messi appunto dalla Fox. Cosa che non ...