Prima prescrizione di cannabis gratuita in Sicilia (Di lunedì 19 aprile 2021) 45 grammi di cannabis consegnate sotto forma di 90 capsule. È questa la Prima prescrizione di canapa gratuita ad una paziente che soffre di sclerosi multipla. Questo è un passo molto importante per il nostro Paese. Loredana Gullotta è la Prima ad aver ricevuto la cura completamente a carico della Regione Sicilia. Gli oli di Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) 45 grammi diconsegnate sotto forma di 90 capsule. È questa ladi canapaad una paziente che soffre di sclerosi multipla. Questo è un passo molto importante per il nostro Paese. Loredana Gullotta è laad aver ricevuto la cura completamente a carico della Regione. Gli oli di

Advertising

burrello_marco : @DAVIDPARENZO Scusa @DAVIDPARENZO il processo è iniziato prima o dopo l’abolizione della prescrizione?sarebbe il colmo - SibylVane4 : @signorailimonii @mu_antonella E già “Meroño è libero come prima. Nessuna estradizione” 1 il resto per cui era stat… - PalazzesiC : @_NonDirmelo_ @AcliAle Direi che con la prima prescrizione, si azzerano tutte le altre........ - nonnosingerfan : @Cris69barco @korma75 @sorrentocalcio @Inter Quindi 2 anni in meno in Europa. Eppure, toh, milan secondo club più t… - Fabio73143155 : @LaPrimaManina Calma, calma... prima deve cadere questo 'governo', poi deve andare in prescrizione il reato, poi oc… -