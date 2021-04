Prima gara e prima vittoria per la Ferrari 488 GTE di Iron Lynx nella European Le Mans Series (Di lunedì 19 aprile 2021) Esordio vincente per la Ferrari 488 GTE di Iron Lynx nella gara inaugurale dell’European Le Mans Series disputata ieri a Barcellona, accompagnata sul podio dalla Ferrari di Spirit of Race. Sullo stesso circuito ma nella giornata di sabato, doppio podio per le 488 GT3 Evo 2020 di Iron Lynx e AF Corse nella Le Mans Cup. Nel GT World Challenge Europe, andato in scena ieri all’Autodromo Nazionale di Monza, terzo e quarto posto in classe Pro per le due Ferrari di Iron Lynx. nella 3 Ore di Monza, primo round del GT World Challenge Europe 2021, vittoria per la Porsche 911 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Esordio vincente per la488 GTE diinaugurale dell’Ledisputata ieri a Barcellona, accompagnata sul podio dalladi Spirit of Race. Sullo stesso circuito magiornata di sabato, doppio podio per le 488 GT3 Evo 2020 die AF CorseLeCup. Nel GT World Challenge Europe, andato in scena ieri all’Autodromo Nazionale di Monza, terzo e quarto posto in classe Pro per le duedi3 Ore di Monza, primo round del GT World Challenge Europe 2021,per la Porsche 911 ...

