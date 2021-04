Pressing sul coprifuoco e rischio caos per le scuole: ultimi nodi sulle riaperture (Di lunedì 19 aprile 2021) Sarà la riunione del Comitato tecnico scientifico e l'incontro con le regioni a definire il decreto legge che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare tra mercoledì e giovedì Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 19 aprile 2021) Sarà la riunione del Comitato tecnico scientifico e l'incontro con le regioni a definire il decreto legge che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare tra mercoledì e giovedì

Ultime Notizie dalla rete : Pressing sul AstraZeneca, Breton in pressing: rinnovo in forse Thierry Breton, Commissario europeo al mercato interno, in pressing sul colosso farmaceutico anglo - svedese Astrazeneca: il rinnovo del contratto di fornitura potrebbe essere, infatti, a rischio a causa dei ritardi de delle inadempienze dell'azienda. L'...

Il centrodestra in pressing. "Coprifuoco alle 23 da maggio" L'intesa manca anche sulla durata dell'attuali norme sul coprifuoco. La proposta iniziale del ministro Speranza è di mantenere il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5 fino al primo luglio. La ...

Il Lazio in pressing sul “green pass” Covid Nella regione già mezzo milione con il certificato vaccinale. D'Amato, "servirebbe anche a spingere più persone a vaccinarsi" ...

