Premier, Mourinho esonerato dal Tottenham nel giorno dell’annuncio della SuperLega: fatali i 5 punti dalla zona Champions (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ arrivata l’ufficialità: le strade Jose Mourinho e il Tottenham sono arrivate ad un bivio. Lo special One non è il più tecnico degli Spurs, settimi in classifica a cinque punti dalla zona Champions e fuori dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria. Troppo poco per giustificare i 17,5milioni di euro all’anno che l’ex tecnico dell’Inter incassa ogni anno, stipendio più alto al mondo alle spalle di Pep Guardiola. E dire che l’immagine del tecnico di Setubal sembrava una di quelle perfette per sponsorizzare la SuperLeague, il nuovo progetto calcistico che sta terremotando il mondo del calcio. E del quale fa parte anche il Tottenham. E invece no. Per Mourinho è stato fatale il pareggio di ieri contro l’Everton di Carlo Ancelotti: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ arrivata l’ufficialità: le strade Josee ilsono arrivate ad un bivio. Lo special One non è il più tecnico degli Spurs, settimi in classifica a cinquee fuori dall’Europa League per manoDinamo Zagabria. Troppo poco per giustificare i 17,5milioni di euro all’anno che l’ex tecnico dell’Inter incassa ogni anno, stipendio più alto al mondo alle spalle di Pep Guardiola. E dire che l’immagine del tecnico di Setubal sembrava una di quelle perfette per sponsorizzare la SuperLeague, il nuovo progetto calcistico che sta terremotando il mondo del calcio. E del quale fa parte anche il. E invece no. Perè stato fatale il pareggio di ieri contro l’Everton di Carlo Ancelotti: ...

