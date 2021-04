Premier League, Tottenham: vicino l’esonero di Mourinho, a breve potrebbe arrivare l’ufficialità (Di lunedì 19 aprile 2021) Josè Mourinho vicino a dire addio al Tottenham.Super League, il torneo che rivoluzionerebbe il calcio: regole, club partecipanti e composizione gironiIl tecnico portoghese degli Spurs potrebbe essere allontanato dalla panchina del club inglese che non è soddisfatto dei risultati ottenuti finora. La dirigenza del Tottenham, stando a quanto riportato dai media inglesi, avrebbe scelto di allontanare l'allenatore lusitano nonostante gli impegni ravvicinati sia in campionato che in Carabao Cup. Si attendono notizie in merito, a breve potrebbe arrivare l'ufficialità.Bari-Palermo, pari e rimpianti: rosanero con l’amaro in bocca. L’analisi di Filippi Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Josèa dire addio al.Super, il torneo che rivoluzionerebbe il calcio: regole, club partecipanti e composizione gironiIl tecnico portoghese degli Spursessere allontanato dalla panchina del club inglese che non è soddisfatto dei risultati ottenuti finora. La dirigenza del, stando a quanto riportato dai media inglesi, avrebbe scelto di allontanare l'allenatore lusitano nonostante gli impegni ravvicinati sia in campionato che in Carabao Cup. Si attendono notizie in merito, al'ufficialità.Bari-Palermo, pari e rimpianti: rosanero con l’amaro in bocca. L’analisi di Filippi

