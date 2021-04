Premier League | Tottenham | ufficiale l’esonero di Mourinho Il comunicato del club londinese

(Di lunedì 19 aprile 2021) Josèè stato esonerato dal.Super, il torneo che rivoluzionerebbe il calcio: regole,partecipanti e composizione gironiIl tecnico portoghese degli Spurs è stato allontanato dalla panchina delinglese che non è stato soddisfatto dai risultati conseguiti finora. La dirigenza del, stando a quanto riportato dai media inglesi, avrebbe scelto di allontanare l'allenatore lusitano nonostante gli impegni ravvicinati sia in campionato che in Carabao Cup.Questo ildel: "Ilpuò oggi annunciare che Josee il suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro compiti. Ryan ...

Mentre in tutta Europa impazza il caos riguardante l'annuncio della Superlega , laentra nella fase finale del campionato . La 32esima giornata ha condannato all'esonero José Mourinho dalla panchina del Tottenham , dopo aver pareggiato per 2 - 2 con l' Everton . ...Il club londinese, che farà parte della neonata Superlega insieme ad altri 11 club, tra cui Juve, Milan ed Inter, si trova attualmente al settimo posto della classifica di, a - 5 dalla ...La guerra è appena iniziata: la Commissione Europea prende le distanze dall'operazione Superlega. «Dobbiamo difendere un modello di sport europeo basato sui valori, ...José Mourinho non è più il manager del Tottenham. Il club londinese, settimo in Premier League dopo 32 partite, ha annunciato di aver sollevato il manager portoghese dal suo incarico. "Il club - si le ...