Premier League | José Mourinho esonerato dal Tottenham

(Di lunedì 19 aprile 2021) In vista della finale di Coppa di Lega di domenica 25 aprile, ilha annunciato di aver. Lo Special One paga i risultati deludenti della stagione in corso e lo scontento dei tifosi. Credit: Peter Powell – Pool/Getty ImagesL’avventura disulla panchina delfinisce prima del previsto. Gli Spurs, a un anno e mezzo dalla sua nomina, hanno comunicato oggi, lunedì 19 aprile, l’esonero del tecnico portoghese. Insieme a lui lasciano il club anche i componenti del suo staff, Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra. I risultati deludenti della squadra, accompagnati dal dissenso dei tifosi, sono stati determinanti ai fini della drastica decisione. Il presidente del ...

L'ex tecnico dell'Inter paga a caro prezzo la brutta eliminazione subita in Europadalla Dinamo Zagabria e il settimo posto ina cinque punti di distanza dalla Champions...Finisce l'avventura di Jose Mourinho al Tottenham . Il club londinese ha infatti deciso di esonerare il tecnico portoghese, dopo i deludenti risultati di quest'anno in: lo riporta stamattina il Telegraph , che riferiva che il presidente del club, Daniel Levy, intendeva agire in modo 'drastico' a seguito dei deludenti risultati ottenuti dalla squadra ...Superlega, i sei club inglesi che prenderanno parte alla Superlega sarebbero pronti a lasciare il massimo organo europeo per club ...Obiettivo dei club europei che l'hanno fondata è gestire direttamente i ricavi delle competizioni. Il ruolo della banca Jp Morgan come finanziatrice ...