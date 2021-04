Premier League 2020 2021 | non è un Liverpool da Superlega | il Leeds impone il pari

(Di lunedì 19 aprile 2021) Non è undaquello che scende in campo a Elland Road sul campo di unmai domo. I Reds, che sono la prima delle dodici fondatrici del torneo alternativo a scendere in campo dopo l’annuncio, dimostra empiricamente quanto di sbagliato ci sia nell’idea dei club blasonati. La neopromossa di Bielsa, già salva ma con il solito calcio propositivo da mettere in mostra, recupera la rete di svantaggio segnata da Mane nel primo tempo e a tre minuti dalla fine con Llorente approda a un meritato pareggio. Si tratta di due punti persi pesantissimi per la squadra di Klopp, che già con la vittoria pregustava il tanto agognato aggancio al quarto posto, l’ultimo che regala un pass per la Champions. Difficile capire se il prossimo anno ilgiocherà nella coppa più prestigiosa a livello Uefa, che sia per ...

Gary Neville Gary Neville, ex terzino del Manchester United ha attaccato duramente la Super League: "È una disgrazia, ...