Praga espelle 18 funzionari russi: legame con l’avvelenamento dell’ex agente Skripal e le esplosioni nel villaggio di Vrbetitsa (Di lunedì 19 aprile 2021) Espulsioni che sono soltanto una tappa di una spy story destinata a non esaurirsi a breve, e che hanno fatto scattare l’ennesima crisi tra Mosca e un membro dell’Ue. Quello che questa volta ha fatto scatenare le ire del Cremlino è stata la decisione della Repubblica Ceca, che ha deciso di dichiarare ‘persone non grate’ ben 18 funzionari dell’ambasciata russa a Praga. A quanto pare agenti del Gru e dell’Svr, i servizi segreti di Mosca all’estero. Il caso è ancor più rilevante poiché evidenzia un legame diretto tra il tentato avvelenamento col novichok, a Salisbury, dell’ex agente Serghei Skripal e le esplosioni nei depositi di munizioni cechi nel villaggio di Vrbetitsa, avvenute il 16 ottobre e il 3 dicembre del 2014. Ma andiamo con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Espulsioni che sono soltanto una tappa di una spy story destinata a non esaurirsi a breve, e che hanno fatto scattare l’ennesima crisi tra Mosca e un membro dell’Ue. Quello che questa volta ha fatto scatenare le ire del Cremlino è stata la decisione della Repubblica Ceca, che ha deciso di dichiarare ‘persone non grate’ ben 18dell’ambasciata russa a. A quanto pare agenti del Gru e dell’Svr, i servizi segreti di Mosca all’estero. Il caso è ancor più rilevante poiché evidenzia undiretto tra il tentato avvelenamento col novichok, a Salisbury,Sergheie lenei depositi di munizioni cechi neldi, avvenute il 16 ottobre e il 3 dicembre del 2014. Ma andiamo con ...

Advertising

RaiNews : Dopo la decisione 'senza precedenti' di ieri di Praga di espellere 18 diplomatici russi identificati come agenti se… - transnazionale : Praga e Mosca ai ferri corti. La Repubblica Ceca espelle diplomatici russi #spaziotransnazionale informa - MarcoSanavia1 : Una spy story in piena regola. - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: Dopo la decisione 'senza precedenti' di ieri di Praga di espellere 18 diplomatici russi identificati come agenti segreti https… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Dopo la decisione 'senza precedenti' di ieri di Praga di espellere 18 diplomatici russi identificati come agenti segreti https… -

Ultime Notizie dalla rete : Praga espelle Russia espelle 20 diplomatici cechi per crisi su accuse spionaggio Il ministero degli Esteri russo aveva definito la decisione di Praga 'senza precedenti' e un 'atto ostile'. 'Nel loro desiderio di compiacere gli Stati Uniti e nell'ambito delle recenti sanzioni ...

Mosca espelle 20 diplomatici della Repubblica Ceca La Russia ha annunciato l'espulsione di 20 diplomatici cechi dopo la decisione "senza precedenti" di ieri di Praga di espellere 18 diplomatici russi identificati come agenti segreti. Mosca annuncia che 20 dipendenti dell'ambasciata ceca sono stati dichiarati "persona non grata" e devono lasciare il paese ...

Praga espelle 18 funzionari russi: legame con l’avvelenamento dell’ex agente Skripal e le… Il Fatto Quotidiano Tensione in aumento tra la Russia e la Repubblica Ceca Braccio di ferro diplomatico tra Mosca e Praga, dopo che la Russia ha espulso venti dipendenti dell'ambasciata ceca a Mosca come ritorsione per la precedente espulsione di 18 diplomatici russi dalla R ...

Mosca espelle venti diplomatici della Repubblica Ceca AGI - La Russia ha annunciato l'espulsione di 20 diplomatici cechi dopo la decisione, definita da Mosca "senza precedenti", di ieri di Praga di espellere 18 diplomatici russi identificati come agenti ...

Il ministero degli Esteri russo aveva definito la decisione di'senza precedenti' e un 'atto ostile'. 'Nel loro desiderio di compiacere gli Stati Uniti e nell'ambito delle recenti sanzioni ...La Russia ha annunciato l'espulsione di 20 diplomatici cechi dopo la decisione "senza precedenti" di ieri didi espellere 18 diplomatici russi identificati come agenti segreti. Mosca annuncia che 20 dipendenti dell'ambasciata ceca sono stati dichiarati "persona non grata" e devono lasciare il paese ...Braccio di ferro diplomatico tra Mosca e Praga, dopo che la Russia ha espulso venti dipendenti dell'ambasciata ceca a Mosca come ritorsione per la precedente espulsione di 18 diplomatici russi dalla R ...AGI - La Russia ha annunciato l'espulsione di 20 diplomatici cechi dopo la decisione, definita da Mosca "senza precedenti", di ieri di Praga di espellere 18 diplomatici russi identificati come agenti ...