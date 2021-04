Pove del Grappa Muratore albanese di 51 anni uccide la moglie a martellate

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 19 aprile 2021) Orribile femminicidio in provincia di Vicenza. Undi 51ha ammazzato ladi 39. Dopo il delitto l’uomo si è costituito ai Carabinieri. Il dramma familiare si è consumato adel. Ilha colpito più volte lacon un martello, poi ha chiamato il numero di emergenza 112 autodenunciandosi. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Bassano del. La coppia abitava in Valsugana da un po’ di tempo. In casa, al momento del delitto, si trovavano anche i due figli della coppia, ancora minorenni, rispettivamente di 13 e 9. La vittima di 39non ha avuto ...