Potenza | multa di 3mila euro e inibizione per Caiata

(Di lunedì 19 aprile 2021) Stangata per ilda parte del Giudice Sportivo di Serie C dopo la 34a giornata di campionato contro il Monopoli. Il club pugliese è stato, infatti,to di“perché persone ammesse in tribuna dalla società rivolgevano durante la gara e al termine della stessa reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale. I medesimi lanciavano sul terreno di gioco due bottiglie d’acqua semipiene senza conseguenze”. Oltre a questo il presidente delSalvatoreinibito fino a 5 maggio “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara”. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

