Pontecagnano Faiano, nel nuovo hub 800 vaccini in tre giorni (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Continua la campagna vaccinazione presso l'hub istituito all'interno della palestra dell'I.C. Picentia, nel comune di Pontecagnano Faiano. Dopo ben 1.800 inoculazioni effettuate nel corso di due week end consecutivi, il polo ospiterà ulteriori 600 cittadini aventi diritto. Nella fattispecie, martedì 20 aprile si procederà con i soggetti fragili (in numero di 200), debitamente convocati dall'Asl, nelle ore comprese fra le ore 15:00 e le ore 18:00. Mercoledì 21 e giovedì 22, ugualmente dalle ore 15:00 alle ore 18:00, si procederà ai richiami (per un totale di 400), parimenti solo e soltanto previa chiamata da parte degli organi di competenza. Entusiasta il Vice Sindaco, con delega alla Salute, Michele Roberto Di Muro: "Un vero orgoglio per la nostra città portare ...

