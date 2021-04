Politano tra i migliori della settimana, male Handanovic e Morata (Di lunedì 19 aprile 2021) TOP Ilicic (Atalanta) Prestazione sontuosa del fantasista orobico. In versione assist man offre 2 cioccolatini. Il primo a Zapata autore di un colpo di testa parato dal portiere bianconero, il secondo sfruttato a dovere da Malinovskyi per il vantaggio nerazzurro. Belotti (Torino) Obiettivo di mercato della Roma cerca, in tutti i modi, di segnarle. Non ci riesce ma è decisivo con due assist che allontanano il Torino dalla zona retrocessione. Politano (Napoli) Moto perpetuo del centrocampo del Napoli. È davvero ovunque con grinta e precisione. Con un guizzo fantastico in mezzo all’area di rigore affollata come una spiaggia a Ferragosto centra l’incrocio dei pali. FLOP Handanovic (Inter) Anello debole della difesa nerazzurra. Non basta il disturbo di De Vrj a giustificare l’errore che provoca il goal del momentaneo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) TOP Ilicic (Atalanta) Prestazione sontuosa del fantasista orobico. In versione assist man offre 2 cioccolatini. Il primo a Zapata autore di un colpo di testa parato dal portiere bianconero, il secondo sfruttato a dovere da Malinovskyi per il vantaggio nerazzurro. Belotti (Torino) Obiettivo di mercatoRoma cerca, in tutti i modi, di segnarle. Non ci riesce ma è decisivo con due assist che allontanano il Torino dalla zona retrocessione.(Napoli) Moto perpetuo del centrocampo del Napoli. È davvero ovunque con grinta e precisione. Con un guizzo fantastico in mezzo all’area di rigore affollata come una spiaggia a Ferragosto centra l’incrocio dei pali. FLOP(Inter) Anello deboledifesa nerazzurra. Non basta il disturbo di De Vrj a giustificare l’errore che provoca il goal del momentaneo ...

