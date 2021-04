Polemica a La Maddalena sulla mancata riapertura del mercato civico dopo i lavori

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Visited 98 times, 98 visits today) Notizie Simili: Tempio, la consegna delle borse di studio intitolate… Una perizia accerterà le cause del crollo mortale… Aumentano le bollette di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Polemica Maddalena

Gallura Oggi

Lasul mercato civico di La. I consiglieri di opposizione di Lahanno chiesto delucidazioni al sindaco Fabio Lai sull'apertura del mercato civico, i cui cantieri sono fermi ...Senza vena, vorrei fare notare che l'Istituto non riceve finanziamenti per spese di ... Per ciò che attiene alle nomine fatte dal commissario, il revisore è stato meritoriamente ...Stop definitivo al resort alla Pillirina. La società del marchese Emanuele Di Gresy, Elemata Maddalena, ha deciso di cambiare rotta e dopo anni di lotte contro il mondo ambientalista, numerosi ricorsi ...La Maddalena. Trombosi diffusa all'apparato addominale: è questa la prima risposta dopo l'autopsia sul corpo di Pierpaolo Impagliazzo, il ...